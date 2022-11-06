Россиянка обвинила сотрудника отеля в Турции и его брата в групповом изнасиловании

Россиянка заявила о групповом изнасиловании во время отдыха в турецкой провинции Анталья, в нападении она обвиняет сотрудника отеля Otium Eco club. Подробности сообщает "Рен-ТВ".

На отдых россиянка прилетела вместе с мужем и дочкой 20 октября. Через 11 дней она познакомилась с сотрудником Otium Eco club, расположенным неподалёку от города Манавгат, по имени Рашит. Общение привело к тому, что они сблизились и вечером 1 ноября должны были встретиться у озера. Туда сотрудник отеля пришёл вместе с ещё одним молодым человеком, которого представил своим двоюродным братом.

Через некоторое время девушка попросила отвезти её обратно в отель, на что мужчины ответили утвердительно. Они посадили её на мотоцикл, однако поехали в другое место — на неизвестный участок на берегу моря. Во время поездки по ухабистой дороге водитель специально совершил опасный манёвр, чтобы россиянка упала и сильно ударилась. Прибыв на место, мужчины потребовали от девушки, чтобы она занялась с ними сексом, иначе они бросят её на этом участке без помощи.

Получив отказ, сотрудник отеля и его брат заклеили рот девушке и начали её насиловать. После чего они отвезли её в отель, где она рассказала подробности истории своему мужу. Пожаловаться правоохранителям в Турции россиянка не смогла, а с Консульством РФ связалась лишь после того, как вернулась домой. Сейчас полиция проверяет детали данной истории.