Логопед рассказала, как в три шага сделать речь чётче без курсов

Красивая, поставленная речь привлекает слушателя, и уже одним этим навыком можно обаять собеседника, в чём-то убедить или завоевать его доверие. Президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская в беседе с Лайфом рассказала, как пошагово сделать свою речь понятнее, выразительнее и чётче.

Первым делом нужно записать себя на видео или диктофон — сделать небольшую по длительности запись монолога. Можно рассказать, например, о погоде или профессии. После нужно прослушать запись с закрытыми глазами и постараться не думать о том, что это говорите вы, советует эксперт.

"Представьте другого, абстрактного человека. Послушайте запись несколько раз с небольшим интервалом (не подряд, а возвращаясь). Постарайтесь оценить, что можно сделать, чтобы ваша речь была красивее: говорить громче, говорить медленнее, выделять интонационно какие-то слова, делать менее длительные паузы", — добавила Покровская.

Следущий шаг — во время разговора раскрывать рот шире: если речь казалась "скомканной", она станет чётче. Логопед напомнила, что именно так делают певцы.

Третий приём — артикуляционная гимнастика. Упражнения можно найти в Сети и скачать любой комплекс, чтобы выполнять самостоятельно. Такая практика сделает органы речи намного подвижнее, "разогреет" их. Покровская подчёркивает, что эти способы можно применять без чьей-либо помощи, но если речь по-прежнему не нравится, лучше записаться на курсы актёрского мастерства или обратиться к индивидуальному тренеру.