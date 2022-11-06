Логопед рассказала, как в три шага сделать речь чётче без курсов
Логопед Покровская назвала Лайфу три простых способа сделать речь чётче
Красивая, поставленная речь привлекает слушателя, и уже одним этим навыком можно обаять собеседника, в чём-то убедить или завоевать его доверие. Президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская в беседе с Лайфом рассказала, как пошагово сделать свою речь понятнее, выразительнее и чётче.
Первым делом нужно записать себя на видео или диктофон — сделать небольшую по длительности запись монолога. Можно рассказать, например, о погоде или профессии. После нужно прослушать запись с закрытыми глазами и постараться не думать о том, что это говорите вы, советует эксперт.
"Представьте другого, абстрактного человека. Послушайте запись несколько раз с небольшим интервалом (не подряд, а возвращаясь). Постарайтесь оценить, что можно сделать, чтобы ваша речь была красивее: говорить громче, говорить медленнее, выделять интонационно какие-то слова, делать менее длительные паузы", — добавила Покровская.
Следущий шаг — во время разговора раскрывать рот шире: если речь казалась "скомканной", она станет чётче. Логопед напомнила, что именно так делают певцы.
Третий приём — артикуляционная гимнастика. Упражнения можно найти в Сети и скачать любой комплекс, чтобы выполнять самостоятельно. Такая практика сделает органы речи намного подвижнее, "разогреет" их. Покровская подчёркивает, что эти способы можно применять без чьей-либо помощи, но если речь по-прежнему не нравится, лучше записаться на курсы актёрского мастерства или обратиться к индивидуальному тренеру.
Ранее логопед Чистякова назвала самый распространённый дефект речи среди москвичей. По её словам, некоторые люди уже так сроднились с этим дефектом, что продолжают неправильно разговаривать и после занятий с логопедом.
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