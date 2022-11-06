Twitter начал продавать "синие галочки"
Twitter начал продавать "синие галочки" за $7,99 в месяц
В соцсети Twitter появилась подписка на сумму 7,99 доллара в месяц, при оформлении которой можно верифицировать свою учётную запись и получить "синюю галочку". Об этом сообщает телеканал CNBC.
Услуга будет доступна пользователям App Store и пока только в США, Канаде, Австралии, Великобритании и Новой Зеландии. Подтвердить свой аккаунт специальной галочкой можно было и раньше, однако сделать это могли лишь знаменитости, политики, крупные организации и госструктуры. Теперь услуга доступна любому желающему.
Кроме того, отмечает телеканал, при оформлении подписки пользователи смогут видеть в два раза меньше рекламы, а также публиковать длинные тексты и продолжительные ролики.
Ранее Лайф писал, что новый владелец Twitter Илон Маск задумался и о введении платы пользователей за сообщения в соцсети. Согласно его задумке, они за символическую сумму могли бы общаться со знаменитостями.
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