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6 ноября, 10:48

Страшная гибель создателя игр "Вангеры" под колёсами машины в Калининграде попала на видео

Известный гейм-дизайнер и создатель "Вангеров" Андрей Кузьмин погиб в ДТП в Калининграде

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VK / vglimited

Основатель студий "К-Д ЛАБ" и KranX Productions, один из создателей игр "Вангеры" и "Периметр", гейм-дизайнер Андрей Кузьмин погиб в результате ДТП в Калининграде, сообщается на официальной странице компании VG Limited во "ВКонтакте".

"Ещё недавно мы объявляли вам о нашем издании "Вангеров". К сожалению, этому релизу не суждено случиться. Сегодня утром Андрей KranK Кузьмин, создатель "Вангеров", погиб под колёсами авто. Информацию уже подтвердили несколько хорошо знакомых с ним людей", — говорится в сообщении компании.

Кроме того, в соцсетях опубликовали видео момента самой аварии. На кадрах видно, что Кузьмин начал переходить дорогу в тёмное время суток в неположенном месте. Примерно на середине проезжей части его сбил белый автомобиль.

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Артур Белкин

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