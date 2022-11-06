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6 ноября, 10:59

В Петербурге задержали бездомного поджигателя иномарок

<p>Момент горения иномарок. Фото © <a href="https://vk.com/spb_today" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб</a></p>

Момент горения иномарок. Фото © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В Невском районе Северной столицы задержали бездомного, подозреваемого в поджоге двух иномарок. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Момент горения и тушения автомобилей. Видео © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Вечером 5 ноября на номер экстренных служб поступило сообщение о горящей на парковке дома № 1, корпус 1 по улице Крыленко автомашине марки Volkswagen. По прибытии на место было установлено, что транспортное средство полностью выгорело, помимо него повреждения получила припаркованная рядом иномарка той же модели.

Тем же вечером у дома № 25 по проспекту Большевиков был задержан 39-летний приезжий из Воронежской области, не имеющий в Петербурге постоянного места жительства. На данный момент правоохранители решают вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

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Суеверный россиянин за ночь сжёг 33 мусорных бака в попытке уничтожить свои остриженные волосы

Лайф писал, что в Латвии неизвестные сожгли машину украинских беженцев и владельца отеля, который их приютил. Латвийская полиция ищет поджигателей.

Матвей Шандрыголов

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