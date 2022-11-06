В Петербурге задержали бездомного поджигателя иномарок
Момент горения иномарок. Фото © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
В Невском районе Северной столицы задержали бездомного, подозреваемого в поджоге двух иномарок. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Момент горения и тушения автомобилей. Видео © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Вечером 5 ноября на номер экстренных служб поступило сообщение о горящей на парковке дома № 1, корпус 1 по улице Крыленко автомашине марки Volkswagen. По прибытии на место было установлено, что транспортное средство полностью выгорело, помимо него повреждения получила припаркованная рядом иномарка той же модели.
Тем же вечером у дома № 25 по проспекту Большевиков был задержан 39-летний приезжий из Воронежской области, не имеющий в Петербурге постоянного места жительства. На данный момент правоохранители решают вопрос о возбуждении против него уголовного дела.
Лайф писал, что в Латвии неизвестные сожгли машину украинских беженцев и владельца отеля, который их приютил. Латвийская полиция ищет поджигателей.