В Петербурге задержали бездомного поджигателя иномарок

В Невском районе Северной столицы задержали бездомного, подозреваемого в поджоге двух иномарок. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вечером 5 ноября на номер экстренных служб поступило сообщение о горящей на парковке дома № 1, корпус 1 по улице Крыленко автомашине марки Volkswagen. По прибытии на место было установлено, что транспортное средство полностью выгорело, помимо него повреждения получила припаркованная рядом иномарка той же модели.

Тем же вечером у дома № 25 по проспекту Большевиков был задержан 39-летний приезжий из Воронежской области, не имеющий в Петербурге постоянного места жительства. На данный момент правоохранители решают вопрос о возбуждении против него уголовного дела.