Резервуар с растворителем загорелся в Белгородской области в результате обстрела ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли промышленный объект в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"Под обстрел в Грайворонском городском округе попал промышленный объект. Загорелся резервуар с растворителем. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы", — написал Гладков.

Последствия обстрела ВСУ промышленного объекта в Белгородской области. Видео © t.me / Белгород № 1. Люди, ЧП 31

В соцсетях пользователи делятся кадрами с места происшествия, на которых видно поднимающиеся в воздух клубы чёрного дыма. О пострадавших в результате удара ВСУ не сообщается.