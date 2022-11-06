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6 ноября, 10:57

Резервуар с растворителем загорелся в Белгородской области в результате обстрела ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли промышленный объект в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"Под обстрел в Грайворонском городском округе попал промышленный объект. Загорелся резервуар с растворителем. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы", — написал Гладков.

Последствия обстрела ВСУ промышленного объекта в Белгородской области. Видео © t.me / Белгород № 1. Люди, ЧП 31

В соцсетях пользователи делятся кадрами с места происшествия, на которых видно поднимающиеся в воздух клубы чёрного дыма. О пострадавших в результате удара ВСУ не сообщается.

В Белгородской области продлён жёлтый уровень опасности

В Белгородской области продлён жёлтый уровень опасности

Ранее Лайф сообщал, что при обстреле ВСУ пострадали два домовладения в посёлке Октябрьский Белгородской области.

Обложка ©

t.me / ЧП 31

Артур Белкин

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