Войска России отбили две атаки ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении

В ходе специальной военной операции на Украине российскими военными было отбито две атаки украинских войск Херсонской области. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Николаевско-Криворожском направлении противник силами до мотопехотной роты дважды атаковал позиции российских войск в направлении населённых пунктов Саблуковка и Пятихатка Херсонской области. В результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции", — сообщил Конашенков на брифинге.

Российскими бойцами также были ликвидированы более 50 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и десять автомобилей.