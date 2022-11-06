Войска России отбили две атаки ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении
В ходе специальной военной операции на Украине российскими военными было отбито две атаки украинских войск Херсонской области. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Николаевско-Криворожском направлении противник силами до мотопехотной роты дважды атаковал позиции российских войск в направлении населённых пунктов Саблуковка и Пятихатка Херсонской области. В результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции", — сообщил Конашенков на брифинге.
Российскими бойцами также были ликвидированы более 50 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и десять автомобилей.
Ранее Лайф рассказывал, что российские военные отразили атаки ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении, уничтожив при этом более 80 украинских бойцов. Российской артиллерией, штурмовой и армейской авиацией противнику было нанесено огневое поражение. Так, за минувшие сутки на данном направлении также было уничтожено три боевые бронированные машины и четыре автомобиля, принадлежащие ВСУ.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ