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Регион
Опубликовано 6 ноября 2022, 11:21
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ВКС России уничтожили до 100 наёмников в районе Красного Лимана

ВКС РФ уничтожили до 100 наёмников, в том числе из Польши, Великобритании и США, в районе Красного Лимана Донецкой Народной Республики, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Красный Лиман ДНР в результате высокоточного удара ВКС России уничтожено до 100 боевиков нацформирований и иностранных наёмников, в том числе около сорока наёмников из США, Великобритании и Польши, а также 10 боевых бронированных машин", — отметил представитель ведомства.

Российские военные ударили по складу ВСУ в ДНР и уничтожили 120 снарядов HIMARS
Российские военные ударили по складу ВСУ в ДНР и уничтожили 120 снарядов HIMARS

Ранее Лайф сообщал, что российские военные отбили две атаки ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении в Херсонской области.

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ТАСС / Kostiantyn Liberov

Артур Белкин
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