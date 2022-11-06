ВКС России уничтожили до 100 наёмников в районе Красного Лимана

ВКС РФ уничтожили до 100 наёмников, в том числе из Польши, Великобритании и США, в районе Красного Лимана Донецкой Народной Республики, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Красный Лиман ДНР в результате высокоточного удара ВКС России уничтожено до 100 боевиков нацформирований и иностранных наёмников, в том числе около сорока наёмников из США, Великобритании и Польши, а также 10 боевых бронированных машин", — отметил представитель ведомства.