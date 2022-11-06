Войска России сорвали попытки ВСУ перейти в наступление в ЛНР и Харьковской области
ВСУ предприняли безуспешные попытки атаковать российские позиции в Луганской Народной Республике и в Харьковской области, в результате ликвидировано 200 украинских солдат. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении батальонная тактическая группа ВСУ, усиленная формированием националистов, пыталась атаковать позиции российских войск на узком участке фронта в направлении населённого пункта Новосёловское Луганской Народной Республики", — уточнил он.
По его словам, российская авиация и артиллерия открыли огонь и смогли остановить продвижение противника. Также украинские подразделения попробовали перейти в наступление в районе Котляровки Харьковской области, но ВС РФ нанесли удары и пресекли атаку, добавил Конашенков.
А российские артиллеристы уничтожили закрытые огневые позиции украинской армии на одном из направлений в Запорожской области. Удар был нанесён бойцами Южного военного округа.
ТАСС / Kostiantyn Liberov