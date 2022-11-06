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6 ноября, 11:23

Войска России сорвали попытки ВСУ перейти в наступление в ЛНР и Харьковской области

ВСУ предприняли безуспешные попытки атаковать российские позиции в Луганской Народной Республике и в Харьковской области, в результате ликвидировано 200 украинских солдат. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении батальонная тактическая группа ВСУ, усиленная формированием националистов, пыталась атаковать позиции российских войск на узком участке фронта в направлении населённого пункта Новосёловское Луганской Народной Республики", — уточнил он.

По его словам, российская авиация и артиллерия открыли огонь и смогли остановить продвижение противника. Также украинские подразделения попробовали перейти в наступление в районе Котляровки Харьковской области, но ВС РФ нанесли удары и пресекли атаку, добавил Конашенков.

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А российские артиллеристы уничтожили закрытые огневые позиции украинской армии на одном из направлений в Запорожской области. Удар был нанесён бойцами Южного военного округа.

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ТАСС / Kostiantyn Liberov

Татьяна Миссуми

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