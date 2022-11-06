СК возбудил уголовное дело о халатности после гибели 13 человек в ночном клубе Костромы

Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц, приведшей к гибели людей при пожаре в ночном клубе "Полигон" в Костроме. Об этом говорится в телеграм-канале СК РФ.

"По результатам проведённой процессуальной проверки по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело по признакам преступления", — пояснили в пресс-службе ведомства.