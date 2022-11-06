СК возбудил уголовное дело о халатности после гибели 13 человек в ночном клубе Костромы
Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц, приведшей к гибели людей при пожаре в ночном клубе "Полигон" в Костроме. Об этом говорится в телеграм-канале СК РФ.
"По результатам проведённой процессуальной проверки по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело по признакам преступления", — пояснили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, уполномоченные не проводили проверки в клубе "длительное время", трагедия произошла из-за проблем с пожарной безопасностью. Сейчас правоохранители изымают дополнительные образцы для проведения пожарно-технической и взрывотехнической судебных экспертиз.
Как сообщал Лайф, в ночь на 5 ноября пожар унёс 13 жизней в Костроме. Первое сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Оказалось, что возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе. Этому также предшествовала драка. 7 ноября в регионе объявлен днём траура.
ТАСС / AP Photo / Dmitry Serebryakov