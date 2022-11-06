Две артустановки ВСУ уничтожены российскими дронами-камикадзе в Херсонской области
С помощью дронов-камикадзе российскими военными были уничтожены две украинские самоходные артиллерийские установки в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Кроме того, применением барражирующих боеприпасов уничтожены две самоходные артиллерийские установки ВСУ в районе населённого пункта Новопетровка Херсонской области", — добавил Конашенков на брифинге.
Ранее Лайф писал, что авиация, ракетчики и артиллерия РФ поразили более 270 целей ВСУ за сутки. Кроме того, в Херсонской области были уничтожены самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокационная станция ЗРК С-300.