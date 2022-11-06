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6 ноября, 11:29

Две артустановки ВСУ уничтожены российскими дронами-камикадзе в Херсонской области

С помощью дронов-камикадзе российскими военными были уничтожены две украинские самоходные артиллерийские установки в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Кроме того, применением барражирующих боеприпасов уничтожены две самоходные артиллерийские установки ВСУ в районе населённого пункта Новопетровка Херсонской области", — добавил Конашенков на брифинге.

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Ранее Лайф писал, что авиация, ракетчики и артиллерия РФ поразили более 270 целей ВСУ за сутки. Кроме того, в Херсонской области были уничтожены самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокационная станция ЗРК С-300.

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Mil.gov.ua

Оксана Попова

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