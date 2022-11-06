Две артустановки ВСУ уничтожены российскими дронами-камикадзе в Херсонской области

С помощью дронов-камикадзе российскими военными были уничтожены две украинские самоходные артиллерийские установки в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Кроме того, применением барражирующих боеприпасов уничтожены две самоходные артиллерийские установки ВСУ в районе населённого пункта Новопетровка Херсонской области", — добавил Конашенков на брифинге.