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Опубликовано 7 ноября 2022, 10:20

ВСУ за сутки выпустили семь снарядов по промзоне Запорожской АЭС

Вооружённые силы Украины за сутки выпустили семь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Обстрел украинской артиллерией вёлся из подконтрольного ВСУ района населённого пункта Высшетарасовка Днепропетровской области. Ответным огнём российской артиллерии батарея противника подавлена", — отметил он.

По данным Минобороны РФ, радиационная обстановка на ЗАЭС остаётся в норме.

На Запорожскую АЭС прибыли новые эксперты МАГАТЭ
На Запорожскую АЭС прибыли новые эксперты МАГАТЭ

А ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что спецслужбы России предотвратили теракт на Запорожской АЭС. Подробностей он не привёл, но выразил сожаление, что визит делегации МАГАТЭ на станцию не привёл к сокращению атак со стороны ВСУ и осуждению киевского режима со стороны международного сообщества.

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Getty Images / Stringer

Александра Вишнякова
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