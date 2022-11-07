ВСУ за сутки выпустили семь снарядов по промзоне Запорожской АЭС

Вооружённые силы Украины за сутки выпустили семь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

А ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что спецслужбы России предотвратили теракт на Запорожской АЭС. Подробностей он не привёл, но выразил сожаление, что визит делегации МАГАТЭ на станцию не привёл к сокращению атак со стороны ВСУ и осуждению киевского режима со стороны международного сообщества.