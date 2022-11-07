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Опубликовано 7 ноября 2022, 10:18

Украинский вертолёт Ми-8 сбит на подлёте к Херсону

ПВО России сбила украинский вертолёт Ми-8 в Херсонской области

Украинский вертолёт Ми-8 сбит в районе Новой Каменки Херсонской области, сообщил журналистам на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новая Каменка Херсонской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — уточнил он.

За минувшие сутки в воздухе также было уничтожено шесть беспилотников ВСУ в районе Берестового, Егоровки, Евгеновки и Валерьяновки ДНР.

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Ранее Лайф писал, что российские средства ПВО сбили в ДНР украинский вертолёт Ми-8. Вместе с тем Вооружённые силы России перехватили 27 снарядов американской РСЗО HIMARS в районах населённых пунктов Ленинское, Моспино ДНР и Новая Каховка Херсонской области.

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Андрей Бражников
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