Российские военные показали запрещённые боеприпасы, которыми пользуются ВСУ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в телеграм-канале видео, на котором один из российских военнослужащих показывает поражающие элементы запрещённого боеприпаса, активно используемого ВСУ.

Рассказ российского военнослужащего. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Украинские фашисты используют запрещённые кассетные боеприпасы. В окрестностях Марьинки наши бойцы попали под обстрел ракет, которые, разрываясь в небе, обрушивают тучу мелких игл. Это не первый факт использования украинскими неонационалистами кассетных бомб", — написал он.