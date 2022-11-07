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Регион
Опубликовано 7 ноября 2022, 09:54
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Российские военные показали запрещённые боеприпасы, которыми пользуются ВСУ

Кадыров опубликовал видео использования ВСУ запрещённых боеприпасов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в телеграм-канале видео, на котором один из российских военнослужащих показывает поражающие элементы запрещённого боеприпаса, активно используемого ВСУ.

Рассказ российского военнослужащего. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Украинские фашисты используют запрещённые кассетные боеприпасы. В окрестностях Марьинки наши бойцы попали под обстрел ракет, которые, разрываясь в небе, обрушивают тучу мелких игл. Это не первый факт использования украинскими неонационалистами кассетных бомб", написал он.

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Лайф уже писал о применении украинскими боевиками запрещённых видов оружия. Ранее сообщалось об обстреле российских военнослужащих из РСЗО "Град", чьи боеприпасы были начинены белым фосфором.

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Telegram / Kadyrov_95

Матвей Шандрыголов
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