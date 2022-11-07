Российские военные показали запрещённые боеприпасы, которыми пользуются ВСУ
Кадыров опубликовал видео использования ВСУ запрещённых боеприпасов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в телеграм-канале видео, на котором один из российских военнослужащих показывает поражающие элементы запрещённого боеприпаса, активно используемого ВСУ.
Рассказ российского военнослужащего. Видео © Telegram / Kadyrov_95
"Украинские фашисты используют запрещённые кассетные боеприпасы. В окрестностях Марьинки наши бойцы попали под обстрел ракет, которые, разрываясь в небе, обрушивают тучу мелких игл. Это не первый факт использования украинскими неонационалистами кассетных бомб", — написал он.
Лайф уже писал о применении украинскими боевиками запрещённых видов оружия. Ранее сообщалось об обстреле российских военнослужащих из РСЗО "Град", чьи боеприпасы были начинены белым фосфором.
Telegram / Kadyrov_95