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Регион
Опубликовано 7 ноября 2022, 07:48
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Медведев: Киев намекал, что с дьявольским удовольствием применил бы ядерное оружие против РФ

Медведев: Угрозы Киева возродить ядерную программу стали одной из причин начала СВО

Угрозы Киева возродить ядерную программу стали одной из причин проведения Россией специальной военной операции. Об этом написал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев во "ВКонтакте".

По мнению Медведева, нынешние киевские власти "горько плачут" о подписании в 1994 году Будапештского меморандума, который предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения.

"А ещё о том, что они с дьявольским удовольствием применили бы его (ядерное оружие. — Прим. Лайфа) против нас и своих собственных граждан. О чём недвусмысленно намекали, угрожая возобновить ядерную программу. И что стало одной из причин проведения СВО", — добавил Медведев.

Охлобыстин оценил возможность применения ядерного оружия
Охлобыстин оценил возможность применения ядерного оружия

А ранее МИД РФ опубликовал заявление о недопустимости ядерной войны в мире и напомнил, что Москва выступает за обеспечение стратегической стабильности на планете.

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ТАСС / Екатерина Штукина / POOL

Александра Вишнякова
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