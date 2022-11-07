Неизвестные похитили режиссёра "Ёлок-5" и заставили его копать могилу в лесу

Неизвестные похитили российского режиссёра Ивана Архипова и заставили его копать себе могилу в лесу под Санкт-Петербургом. Подробности истории узнал телеграм-канал SHOT.

По данным канала, всё произошло вчера днём. 39-летний Архипов ехал на автомобиле в направлении музея "Шалаш имени Ленина" в городе Сестрорецке. По словам самого режиссёра, он припарковался на обочине и внезапно к нему в "мерседес" сели двое неизвестных людей в чёрных балаклавах и, угрожая оружием, заставили ехать в сторону Приморского шоссе.

Архипов послушался преступников и направился в сторону шоссе. Спустя несколько километров ему приказали остановиться и повели в лес, после чего вручили лопату и заставили копать могилу. Мужчине чудом удалось сбежать — когда похитители отвернулись. По его словам, он смог скрыться и вызвал полицию. Примечательно, что никаких требований злоумышленники не выдвигали.

Иван Архипов является сопродюсером многих известных российских фильмов и сериалов. В их числе — "Музыка крыш", "Ёлки-5", сериалы "Шифр-2" и "В шаге от рая".