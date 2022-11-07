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7 ноября, 07:46

Неизвестные похитили режиссёра "Ёлок-5" и заставили его копать могилу в лесу

Неизвестные похитили режиссёра Архипова и заставили копать могилу в лесу под Петербургом

<p>Иван Архипов. Обложка © t.me /<a href="https://t.me/shot_shot/45953" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> SHOT</a></p>

Иван Архипов. Обложка © t.me / SHOT

Неизвестные похитили российского режиссёра Ивана Архипова и заставили его копать себе могилу в лесу под Санкт-Петербургом. Подробности истории узнал телеграм-канал SHOT.

По данным канала, всё произошло вчера днём. 39-летний Архипов ехал на автомобиле в направлении музея "Шалаш имени Ленина" в городе Сестрорецке. По словам самого режиссёра, он припарковался на обочине и внезапно к нему в "мерседес" сели двое неизвестных людей в чёрных балаклавах и, угрожая оружием, заставили ехать в сторону Приморского шоссе.

Архипов послушался преступников и направился в сторону шоссе. Спустя несколько километров ему приказали остановиться и повели в лес, после чего вручили лопату и заставили копать могилу. Мужчине чудом удалось сбежать — когда похитители отвернулись. По его словам, он смог скрыться и вызвал полицию. Примечательно, что никаких требований злоумышленники не выдвигали.

Иван Архипов является сопродюсером многих известных российских фильмов и сериалов. В их числе — "Музыка крыш", "Ёлки-5", сериалы "Шифр-2" и "В шаге от рая".

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