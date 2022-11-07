Пожар в обстрелянном ВСУ здании Управления железными дорогами в Донецке локализовали
Возгорание, возникшее в результате удара по железнодорожной администрации Донецка. Обложка © t.me / voenkorKotenok
Пожар в здании Донецкой железной дороги, начавшийся в результате ночного обстрела украинскими войсками центра города и удара по железнодорожной администрации Донецка, локализован, сообщило МЧС ДНР.
"В 9:01 пожар локализован", — говорится в сообщении ведомства в "Телеграме".
Как ранее сообщало Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в три утра (мск) ВСУ выпустили по Ворошиловскому району в центре Донецка шесть снарядов калибра 155 мм.
Как уточнил в эфире "России 24" мэр города Алексей Кулемзин, ВСУ выпустили по зданию шесть снарядов из реактивной системы залпового огня HIMARS. Пострадавших, к счастью, нет.
Ранее была информация, что в центре Донецка прогремело пять взрывов. Лайф также писал, что накануне в городе под завалами разрушенного в результате удара со стороны ВСУ дома погибла женщина. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. А днём ранее он информировал, что украинские войска в очередной раз ударили по Будённовскому и Ленинскому районам города.