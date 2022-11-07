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7 ноября, 07:34

Пожар в обстрелянном ВСУ здании Управления железными дорогами в Донецке локализовали

<p>Возгорание, возникшее в результате удара по железнодорожной администрации Донецка. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/voenkorKotenok/42419" target="_blank" rel="noopener noreferrer">voenkorKotenok</a></p>

Возгорание, возникшее в результате удара по железнодорожной администрации Донецка. Обложка © t.me / voenkorKotenok

Пожар в здании Донецкой железной дороги, начавшийся в результате ночного обстрела украинскими войсками центра города и удара по железнодорожной администрации Донецка, локализован, сообщило МЧС ДНР.

"В 9:01 пожар локализован", — говорится в сообщении ведомства в "Телеграме".

Как ранее сообщало Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в три утра (мск) ВСУ выпустили по Ворошиловскому району в центре Донецка шесть снарядов калибра 155 мм.

Как уточнил в эфире "России 24" мэр города Алексей Кулемзин, ВСУ выпустили по зданию шесть снарядов из реактивной системы залпового огня HIMARS. Пострадавших, к счастью, нет.

Труба вентиляционного ствола шахты в Донецке загорелась после обстрела ВСУ

Труба вентиляционного ствола шахты в Донецке загорелась после обстрела ВСУ

Ранее была информация, что в центре Донецка прогремело пять взрывов. Лайф также писал, что накануне в городе под завалами разрушенного в результате удара со стороны ВСУ дома погибла женщина. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. А днём ранее он информировал, что украинские войска в очередной раз ударили по Будённовскому и Ленинскому районам города.

Ирина Фальке

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