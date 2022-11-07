Пожар в обстрелянном ВСУ здании Управления железными дорогами в Донецке локализовали

Пожар в здании Донецкой железной дороги, начавшийся в результате ночного обстрела украинскими войсками центра города и удара по железнодорожной администрации Донецка, локализован, сообщило МЧС ДНР.

"В 9:01 пожар локализован", — говорится в сообщении ведомства в "Телеграме".

Как ранее сообщало Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в три утра (мск) ВСУ выпустили по Ворошиловскому району в центре Донецка шесть снарядов калибра 155 мм.