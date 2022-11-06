Женщина погибла в Донецке при обстреле со стороны ВСУ
В Донецке под завалами разрушенного в результате удара со стороны ВСУ дома погибла женщина. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По уточнённой информации, в результате обстрела Кировского района в посёлке шахты имени Абакумова после прямого попадания под завалом дома погибла женщина 1963 г.р.", — написал он в телеграм-канале, уточнив, что у здания разрушена стена, выбиты стёкла и повреждён гараж.
Накануне сообщалось, что украинские войска в очередной раз ударили по Будённовскому и Ленинскому районам Донецка. А возле универмага "Радуга" возникло возгорание. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
ТАСС / Валентин Спринчак