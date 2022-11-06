Женщина погибла в Донецке при обстреле со стороны ВСУ

В Донецке под завалами разрушенного в результате удара со стороны ВСУ дома погибла женщина. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"По уточнённой информации, в результате обстрела Кировского района в посёлке шахты имени Абакумова после прямого попадания под завалом дома погибла женщина 1963 г.р.", — написал он в телеграм-канале, уточнив, что у здания разрушена стена, выбиты стёкла и повреждён гараж.