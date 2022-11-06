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Опубликовано 6 ноября 2022, 14:48

Женщина погибла в Донецке при обстреле со стороны ВСУ

В Донецке под завалами разрушенного в результате удара со стороны ВСУ дома погибла женщина. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"По уточнённой информации, в результате обстрела Кировского района в посёлке шахты имени Абакумова после прямого попадания под завалом дома погибла женщина 1963 г.р.", — написал он в телеграм-канале, уточнив, что у здания разрушена стена, выбиты стёкла и повреждён гараж.

В Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждён газопровод
В Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждён газопровод

Накануне сообщалось, что украинские войска в очередной раз ударили по Будённовскому и Ленинскому районам Донецка. А возле универмага "Радуга" возникло возгорание. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Татьяна Миссуми
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