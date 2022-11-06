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Опубликовано 6 ноября 2022, 13:58
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Опубликовано видео уничтожения склада ВСУ под Авдеевкой из "Рапиры"

Опубликовано видео работы БПЛА и артиллерии при уничтожении склада ВСУ под Авдеевкой

Артиллеристы 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР обстреливают украинские позиции на Авдеевском направлении, что привело к потерям живой силы и техники противника. Кадры ударов показало РИА "Новости".

"Южная окраина Авдеевки. Оператор беспилотника замечает машину с бойцами противника, которая перемещается между позициями и останавливается возле одного из зданий. Орудие МТ-12 "Рапира" калибра 100-мм начинает вести по нему огонь", говорится в ролике.

В результате попадания был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, а также автомобиль, который развозил боекомплекты по позициям. На видео хорошо видно, что после точного удара здание загорается и происходит задымление.

ВСУ лишились гаубицы "Мста-Б", выдав её расположение обстрелами ЗАЭС
ВСУ лишились гаубицы "Мста-Б", выдав её расположение обстрелами ЗАЭС

Ранее сообщалось, что в Авдеевской промзоне — одной из самых горячих точек на карте Донецкой Народной Республики — стабильная обстановка, но не спокойная. Линию обороны на данном участке держат бойцы легендарного батальона "Пятнашка". Их работу показала НМ республики.

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T.me / rian_ru

Татьяна Миссуми
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