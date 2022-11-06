Опубликовано видео уничтожения склада ВСУ под Авдеевкой из "Рапиры"

Артиллеристы 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР обстреливают украинские позиции на Авдеевском направлении, что привело к потерям живой силы и техники противника. Кадры ударов показало РИА "Новости".

"Южная окраина Авдеевки. Оператор беспилотника замечает машину с бойцами противника, которая перемещается между позициями и останавливается возле одного из зданий. Орудие МТ-12 "Рапира" калибра 100-мм начинает вести по нему огонь", — говорится в ролике.

В результате попадания был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, а также автомобиль, который развозил боекомплекты по позициям. На видео хорошо видно, что после точного удара здание загорается и происходит задымление.