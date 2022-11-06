ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 ноября 2022, 11:33

Авиация ВКС России поразила пункт управления 72-й мехбригады ВСУ в ДНР

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражён пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Пречистовка ДНР, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 184 районах", — сказал он.

Войска России сорвали попытки ВСУ перейти в наступление в ЛНР и Харьковской области
Войска России сорвали попытки ВСУ перейти в наступление в ЛНР и Харьковской области

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные ударили по складу ВСУ в ДНР и уничтожили 120 снарядов HIMARS. Также ВС РФ уничтожили склад украинских боеприпасов в районе города Запорожье.

BannerImage

ТАСС / Станислав Красильников

Ирина Фальке
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Донбасс
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar