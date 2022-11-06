Авиация ВКС России поразила пункт управления 72-й мехбригады ВСУ в ДНР
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражён пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Пречистовка ДНР, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 184 районах", — сказал он.
Ранее в Минобороны заявили, что российские военные ударили по складу ВСУ в ДНР и уничтожили 120 снарядов HIMARS. Также ВС РФ уничтожили склад украинских боеприпасов в районе города Запорожье.
ТАСС / Станислав Красильников