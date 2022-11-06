Авиация ВКС России поразила пункт управления 72-й мехбригады ВСУ в ДНР

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражён пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Пречистовка ДНР, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 184 районах", — сказал он.