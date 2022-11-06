На дамбе Каховской ГЭС не выявили критических разрушений после удара ВСУ
Дамба Каховской ГЭС не получила критических разрушений после сегодняшнего обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил ТАСС представитель Администрации Новокаховского городского округа Руслан Агаев.
"Благодаря работе ПВО основные все удары были отражены. Та ракета, которая попала [по дамбе], критических разрушений не нанесла. Всё под контролем. Плотина целая", — пояснил он.
Напомним, сегодня утром украинская армия выпустила шесть ракет HIMARS в сторону дамбы Каховской ГЭС. Как рассказали журналистам в экстренных службах, одна из них попала в шлюз, остальные были сбиты системой ПВО.
ТАСС / Максим Тищенко