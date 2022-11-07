Товарооборот России и Китая достиг рекордных показателей
Товарооборот России и Китая за 10 месяцев 2022 года вырос на 33% и достиг $153,938 млрд
По итогам первых десяти месяцев 2022 года товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордных показателей: он вырос на 33% и составил 153,938 миллиарда долларов. Такие данные представило Главное таможенное управление КНР.
По данным таможни, экспорт из Китая в Россию с января по октябрь этого года увеличился на 12,8% и составил около 59,596 миллиарда долларов. А поставки из РФ в КНР выросли на 49,9% и достигли 94,342 миллиарда долларов.
Среди товаров, ввозимых из России на территорию Китая, — техника, одежда, промышленное оборудование, морепродукты и другие товары. Кроме того, в числе ключевых наименований нефть, природный газ, медь, древесина, уголь.
В феврале 2022 года в ходе встречи глав государств Владимира Путина и Си Цзиньпина последний заявил о намерении достичь показателей в товарообороте на 250 миллиардов долларов. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту сумму реалистичной, учитывая динамику развития двусторонних отношений.
Ранее Лайф также рассказывал, что Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию. В октябре 2022 года Россия поставляла в Индию более 945 тысяч баррелей в день, обогнав по объёмам даже Эр-Рияд и Багдад. Хотя крупнейшим покупателем российской нефти с доставкой по морю по-прежнему остаётся Китай, импортирующий более одного миллиона баррелей в день, Индия впервые опередила по этому показателю Европейский союз.
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