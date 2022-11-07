Товарооборот России и Китая достиг рекордных показателей

По итогам первых десяти месяцев 2022 года товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордных показателей: он вырос на 33% и составил 153,938 миллиарда долларов. Такие данные представило Главное таможенное управление КНР.

По данным таможни, экспорт из Китая в Россию с января по октябрь этого года увеличился на 12,8% и составил около 59,596 миллиарда долларов. А поставки из РФ в КНР выросли на 49,9% и достигли 94,342 миллиарда долларов.

Среди товаров, ввозимых из России на территорию Китая, — техника, одежда, промышленное оборудование, морепродукты и другие товары. Кроме того, в числе ключевых наименований нефть, природный газ, медь, древесина, уголь.

В феврале 2022 года в ходе встречи глав государств Владимира Путина и Си Цзиньпина последний заявил о намерении достичь показателей в товарообороте на 250 миллиардов долларов. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту сумму реалистичной, учитывая динамику развития двусторонних отношений.