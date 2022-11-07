Слова президента Путина о Хиросиме и Нагасаки встревожили Макрона, пишут СМИ

Слова российского лидера Владимира Путина о ядерных атаках Хиросимы и Нагасаки очень взволновали президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом пишет таблоид Daily Mail, ссылаясь на дипломатические источники.

По данным издания, лидеры России и Франции обсуждали риски применения ядерного оружия. В ходе беседы якобы прозвучали слова Путина о том, что атаки на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году показали, что "не обязательно атаковать крупные города, чтобы победить".

"Макрон был явно встревожен. Это звучало как очень тяжёлый намёк на то, что Путин может взорвать тактическое ядерное оружие на востоке Украины, оставив при этом нетронутым Киев. Похоже, в этом и заключалась суть его замечаний", — считает источник.