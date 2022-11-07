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7 ноября, 06:08

Росавиация продлила ограничения на полёты в аэропорты юга и центра России до 15 ноября

Российские авиавласти продлили ограничения на полёты в ряд аэропортов юга и центра России. Как сообщает пресс-служба Росавиации, запрет будет действовать по меньшей мере до 15 ноября.

"Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 15 ноября 2022 года", — говорится в сообщении.

Ограничительный режим по-прежнему распространяется на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Другие российские авиагавани работают без изменений.

Российские авиакомпании полностью перешли на отечественные системы бронирования

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Ранее Лайф сообщал, что российская авиакомпания "Победа" планирует возобновить рейсы в Турцию. Так, с начала декабря самолёты лоукостера начнут летать в Стамбул, а к концу месяца перевозчик запустит рейсы в Анталью и Аланию.

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв

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