Росавиация продлила ограничения на полёты в аэропорты юга и центра России до 15 ноября

Российские авиавласти продлили ограничения на полёты в ряд аэропортов юга и центра России. Как сообщает пресс-служба Росавиации, запрет будет действовать по меньшей мере до 15 ноября.

"Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 15 ноября 2022 года", — говорится в сообщении.

Ограничительный режим по-прежнему распространяется на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Другие российские авиагавани работают без изменений.