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7 ноября, 05:52

Байден едва не упал на сцене, увидев "что-то чёрное"

Daily Mail: Байден едва не упал на сцене во время выступления в Нью-Йорке

Американский лидер Джо Байден снова публично оконфузился. На этот раз он чуть не упал на сцене во время выступления, потому что ему померещилось "что-то чёрное". Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Байден едва не упал на сцене во время выступления в Нью-Йорке. Видео © twitter / Shahryar Sultan

Всё произошло во время выступления Байдена в Йонкерсе, где проходило предвыборное мероприятие в поддержку губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул. Говоря о снижении стоимости рецептурных лекарств для пожилых людей, американский лидер словно наступает на какой-то предмет и теряет равновесие.

"Упс, наступил на… Хм… Оно чёрное. В любом случае", — сказал Байден и продолжил выступление.

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А ранее американский лидер перепутал Украину с Ираком и запутался, в какой стране умер его сын. Кстати, это уже вторая оговорка о погибшем наследнике, который на самом деле скончался в возрасте 46 лет в 2015 году от рака мозга.

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Кадр из видео / twitter / Shahryar Sultan

Оксана Попова

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