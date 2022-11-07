Байден едва не упал на сцене, увидев "что-то чёрное"
Daily Mail: Байден едва не упал на сцене во время выступления в Нью-Йорке
Американский лидер Джо Байден снова публично оконфузился. На этот раз он чуть не упал на сцене во время выступления, потому что ему померещилось "что-то чёрное". Об этом сообщает таблоид Daily Mail.
Байден едва не упал на сцене во время выступления в Нью-Йорке. Видео © twitter / Shahryar Sultan
Всё произошло во время выступления Байдена в Йонкерсе, где проходило предвыборное мероприятие в поддержку губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул. Говоря о снижении стоимости рецептурных лекарств для пожилых людей, американский лидер словно наступает на какой-то предмет и теряет равновесие.
"Упс, наступил на… Хм… Оно чёрное. В любом случае", — сказал Байден и продолжил выступление.
А ранее американский лидер перепутал Украину с Ираком и запутался, в какой стране умер его сын. Кстати, это уже вторая оговорка о погибшем наследнике, который на самом деле скончался в возрасте 46 лет в 2015 году от рака мозга.
Кадр из видео / twitter / Shahryar Sultan