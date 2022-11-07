Россияне рассказали, сколько тратят на врачей в год

Без малого половина россиян (46%) считают, что цены на медицинские услуги за последний год выросли на 5–10%. Ещё четверть опрошенных (28%) фиксируют подорожание на 10–15%. Такие результаты показал опрос, организованный СК "Росгосстрах". Результаты исследования оказались в распоряжении Лайфа.

Исследование показало, что 31% респондентов тратит на годовое медицинское обслуживание 5–10 тысяч рублей, 24% — от 10 до 20 тысяч, 11% — от 20 до 50 тысяч. У 21% опрошенных расходы на медицинские услуги не превышают пяти тысяч рублей за год. 66% опрошенных отмечают, что откладывают деньги на проведение сложных медицинских процедур. Каждому пятому хватает текущего дохода, чтобы оплачивать такие услуги без затруднения, а 12% респондентов приходилось занимать у знакомых или пользоваться кредитами.

"Зачастую выгоднее приобрести комплексную программу добровольного медицинского страхования, чтобы обращаться к разным специалистам и проходить все необходимые обследования, чем платить каждый раз по несколько тысяч рублей за приём у врача или анализы. Поэтому сейчас полис ДМС приобретает особую ценность: с его помощью можно избежать лишних трат на медицину", — пояснила замдиректора департамента методологии и анддерайтинга ДМС "Росгосстраха" Ольга Купцова.

Опрос выявил также, что дороже всего респондентам обычно обходятся услуги стоматологов (76%), пластических хирургов (52%), ортодонтов (46%), специалистов по репродуктивной медицине (27%) и хирургов (23%). 27% россиян отметили высокую стоимость ультразвуковых исследований и МРТ.

В целом итоги опроса подтверждают объективное увеличение стоимости медицинских услуг в этом году до 15%, что соответствует уровню медицинской инфляции.