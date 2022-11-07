НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 ноября, 04:57

"Услышала крики и грохот": Очевидица рассказала, как обрушился бетонный балкон в Сочи

Очевидица ЧП в Сочи: Собственник квартиры, где упал балкон, пустил друга пожить на время

Очевидица рассказала подробности трагедии в Сочи, где в результате обрушения балкона в жилом доме погибли мужчина и женщина. Ещё один человек, напомним, госпитализирован с сильным повреждением ног. По словам женщины, собственник этой квартиры пустил друга пожить на время. Во время трагедии люди находились на балконе.

"Он приехал поработать в Сочи, и мужчина пустил его на время к себе. Ещё женщина к ним какая-то пришла в гости. Вот они и вышли, видимо, втроём на балкон покурить, и он обрушился. Два человека погибли. Мужчина и женщина. Второй мужчина с сильно переломанными ногами был доставлен в больницу", — поделилась очевидица подробностями с телеканалом "Звезда".

Она добавила, что в момент обрушения услышала сильный шум и грохот, поэтому выглянула с балкона — и услышала мужской крик. А уже внизу на асфальте женщина заметила упавший балкон, крышу, мужчину и два тела под бетонными руинами.

На месте обрушения балкона в жилом доме в Сочи начали работать спасатели

На месте обрушения балкона в жилом доме в Сочи начали работать спасатели

Лайф ранее сообщал, что в жилом пятиэтажном доме по улице Донской в Сочи обрушился балкон. В региональной прокуратуре нашему изданию сообщили, что в результате инцидента погибло два человека.

Обложка ©

Telegram / "ЧП Сочи"

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров