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7 ноября, 04:21

Актрису Кэти Гриффин заблокировали в Twitter за смену имени на Илона Маска

Профиль американской актрисы и комедиантки Кэти Гриффин в соцсети Twitter оказался заблокирован после того, как она назвала себя Илоном Маском.

"Twitter блокирует аккаунты за нарушение правил Twitter", — гласит пояснение на заблокированном аккаунте актрисы, имевшей два миллиона подписчиков.

Маск подобрал для Twitter миссию

Маск подобрал для Twitter миссию

Напомним, американский миллиардер Илон Маск на фоне сделки с покупкой Twitter заявил, что под его руководством в этой социальной сети полностью изменится процесс верификации страниц пользователей. Лайф писал также, что сотрудники Twitter вынужденно распечатали коды, опасаясь увольнения. Это было сделано на случай, если работникам придётся доказывать свою востребованность.

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ТАСС / АР / Richard Shotwell

Юлия Коновалова

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