"Ущерба не наносят": Иностранцы поразились ценам на продукты в России под санкциями
Иностранных пользователей YouTube удивили цены на еду в России после восьми месяцев санкций
Спустя восемь месяцев пребывания России под западными санкциями иностранных пользователей видеохостинга "Ютуб" поразило количество продуктов и цены на них в московском супермаркете. Своим мнением они поделились в комментариях к ролику австралийского блогера, автора канала Travelling with Russell.
Видеоблогер прошёлся по одному из гипермаркетов Москвы и показал обилие продуктов, а также цены. Он отметил, что, хотя многие западные бренды ушли из России, однако их нишу успешно заняли местные производители, а в некоторых случаях, как с газированными напитками, всё свелось к смене названия. Пользователи оставили под видео австралийца уже более 10 тысяч комментариев.
Один из комментаторов, живущий в США, признался, что никогда не видел такого большого продуктового магазина с таким разнообразием. Он также поразился ценам на товары.
"Все ваши цены низкие! Да, я бы сказал, что санкции США не наносят ущерба России, но, конечно, я уже давно это знаю", — констатировал пользователь.
Другой подчеркнул, что "выбор продуктов и их качество просто невероятны".
"В марте истеричные антиправительственные СМИ продемонстрировали пустые полки в магазинах. Я поехал в Мурманск и обнаружил, что супермаркеты, как обычно, переполнены. Цены нормальные, плюс множество скидок", — написал юзер, занимающийся туристическим бизнесом в Мурманской области.
"В России все цены в магазинах уже включают налоги, поэтому вы видите окончательную стоимость и вам не нужно добавлять НДС или что-то ещё", — продемонстрировал знание ситуации ещё один комментатор.
"Санкции больше всего поражают жителей Европы, но коррумпированные власти танцуют под дудку их хозяев с Wall Street", — посетовал следующий комментатор.
"Если бы мы избавились от политиков, которые хотят нас разделить, мир был бы намного лучше", — высказался новый зритель.
Ранее Лайф писал, что страны Запада столкнулись с дефицитом и резким ростом цен на туалетную бумагу из-за введённых санкций на экспорт берёз из России. Из-за ограничений стало невозможным производство мягкой туалетной бумаги, а на рынке образовался существенный дефицит товара, который привёл к росту его стоимости на 45%.
YouTube / Travelling with Russell