"Ущерба не наносят": Иностранцы поразились ценам на продукты в России под санкциями

Спустя восемь месяцев пребывания России под западными санкциями иностранных пользователей видеохостинга "Ютуб" поразило количество продуктов и цены на них в московском супермаркете. Своим мнением они поделились в комментариях к ролику австралийского блогера, автора канала Travelling with Russell.

Видеоблогер прошёлся по одному из гипермаркетов Москвы и показал обилие продуктов, а также цены. Он отметил, что, хотя многие западные бренды ушли из России, однако их нишу успешно заняли местные производители, а в некоторых случаях, как с газированными напитками, всё свелось к смене названия. Пользователи оставили под видео австралийца уже более 10 тысяч комментариев.

Один из комментаторов, живущий в США, признался, что никогда не видел такого большого продуктового магазина с таким разнообразием. Он также поразился ценам на товары.

"Все ваши цены низкие! Да, я бы сказал, что санкции США не наносят ущерба России, но, конечно, я уже давно это знаю", — констатировал пользователь.

Другой подчеркнул, что "выбор продуктов и их качество просто невероятны".

"В марте истеричные антиправительственные СМИ продемонстрировали пустые полки в магазинах. Я поехал в Мурманск и обнаружил, что супермаркеты, как обычно, переполнены. Цены нормальные, плюс множество скидок", — написал юзер, занимающийся туристическим бизнесом в Мурманской области.

"В России все цены в магазинах уже включают налоги, поэтому вы видите окончательную стоимость и вам не нужно добавлять НДС или что-то ещё", — продемонстрировал знание ситуации ещё один комментатор.

"Санкции больше всего поражают жителей Европы, но коррумпированные власти танцуют под дудку их хозяев с Wall Street", — посетовал следующий комментатор.

"Если бы мы избавились от политиков, которые хотят нас разделить, мир был бы намного лучше", — высказался новый зритель.