Названо условие, при котором узбекский форвард "Ромы" выйдет на поле против России
Агент узбекского игрока "Ромы": Форвард сыграет в матче против сборной России, если его вызовут
Кахор Муминов, агент узбекского нападающего "Ромы" Элдора Шомуродова, заявил, что форвард будет участвовать в матче против сборной России, если его вызовут.
"Пока что нет заявки сборной Узбекистана на предстоящий сбор. Если Элдора вызовут, то он обязательно примет участие в матче против России. Нет ли в Италии разговоров о том, чтобы Элдор не играл против сборной России? Нет, в Италии никто не запрещает Элдору играть против сборной России", — цитирует слова Муминова "Спорт-Экспресс".
Напомним, в ближайший месяц сборная России проведёт два товарищеских матча. 17 ноября в Душанбе национальная команда встретится с Таджикистаном, а 20 ноября в Ташкенте сыграет с Узбекистаном. Этот поединок станет первым в истории между двумя странами.
ТАСС / Олег Бухарев