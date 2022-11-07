Названо условие, при котором узбекский форвард "Ромы" выйдет на поле против России

"Пока что нет заявки сборной Узбекистана на предстоящий сбор. Если Элдора вызовут, то он обязательно примет участие в матче против России. Нет ли в Италии разговоров о том, чтобы Элдор не играл против сборной России? Нет, в Италии никто не запрещает Элдору играть против сборной России", — цитирует слова Муминова "Спорт-Экспресс".