В шести регионах Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушная тревога объявлена в ночь на понедельник, 7 ноября, в шести регионах. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Карта воздушных тревог Украины".
Предупреждение действует в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской областях. Также воздушная тревога объявлена в части Запорожской области, которая находится под контролем ВСУ.
Ранее прошла информация, что в центре Донецка прогремело пять взрывов. Лайф также писал, что накануне в городе под завалами разрушенного в результате удара со стороны ВСУ дома погибла женщина. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. А днём ранее он информировал, что украинские войска в очередной раз ударили по Будённовскому и Ленинскому районам города.
Между тем этой же ночью центр Донецка подвергся удару со стороны ВСУ. Украинские военные обстреляли Ворошиловский район города из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров, было выпущено шесть снарядов. В результате обстрела пострадало здание управления железными дорогами. В нём выбиты стёкла, горят помещения.
ТАСС / ЕРА / SERGEY KOZLOV