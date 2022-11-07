В шести регионах Украины объявлена воздушная тревога

На Украине воздушная тревога объявлена в ночь на понедельник, 7 ноября, в шести регионах. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Карта воздушных тревог Украины".

Предупреждение действует в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской областях. Также воздушная тревога объявлена в части Запорожской области, которая находится под контролем ВСУ.