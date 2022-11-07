В Apple признали проблемы в производстве премиальных iPhone

Производство двух новых премиальных моделей смартфонов iPhone пострадало от ограничений по борьбе с пандемией коронавируса, введённых властями Китая. Об этом сообщается в распространённом заявлении Apple.

"Ограничения CoViD-19 временно отразились на работе предприятия по сборке премиальных iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, расположенного в Чжэнчжоу, Китай", — сообщили в компании.

В Apple добавили, что сейчас производство функционирует с "существенно сниженной мощностью", так как на первом месте у компании "здоровье и безопасность" рабочих. В компании заверили, что будут прикладывать все усилия для возвращения к нормальным уровням производства со своим поставщиком.