В Apple признали проблемы в производстве премиальных iPhone
Apple: Производство премиальных iPhone пострадало из-за ковидных ограничений в Китае
Производство двух новых премиальных моделей смартфонов iPhone пострадало от ограничений по борьбе с пандемией коронавируса, введённых властями Китая. Об этом сообщается в распространённом заявлении Apple.
"Ограничения CoViD-19 временно отразились на работе предприятия по сборке премиальных iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, расположенного в Чжэнчжоу, Китай", — сообщили в компании.
В Apple добавили, что сейчас производство функционирует с "существенно сниженной мощностью", так как на первом месте у компании "здоровье и безопасность" рабочих. В компании заверили, что будут прикладывать все усилия для возвращения к нормальным уровням производства со своим поставщиком.
Ранее Лайф писал, что Apple представила шестое поколение премиальной линейки планшетов iPad Pro и базовый iPad с переработанным дизайном. Разработчики оснастили iPad Pro новым чипом — Apple M2, в котором восемь ядер CPU и десять графических ядер GPU. Кроме того, появилась поддержка Wi-Fi 6E с максимальной скоростью до 2,4 Гбит/с.
ТАСС / АР / Yuki Iwamura