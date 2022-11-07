"Плохие" отели в Болгарии довели украинских беженцев до ропота

В Болгарии украинских беженцев возмутили условия проживания в буферном центре в Елхово. Об этом говорится в сюжете болгарского телеканала bTV. Группа из 35 украинцев, среди которых 12 детей, "выразила протест" против их размещения в металлических бытовках и "некомфортных" условий проживания.

Изначально им обещали, что они пробудут в Елхове несколько дней, однако с момента их прибытия в страну прошла неделя.

"Проблема одна: нас сюда привезли, нас поселили на два дня в отель, теперь нам не говорят, когда нас отсюда расселят. Или нам уезжать домой, или… Мы не знаем, как нам быть", — рассказал телеканалу мужчина, представившийся Анатолием.

Одна из женщин оценила питание хорошо, однако условия проживания назвала некомфортными. Ещё одна украинка пожаловалась, что кровати в вагончиках очень низкие и детям мало места. Третья беженка отметила, что дела идут "ненормально", у неё шок от происходящего, однако денег на обратный билет нет.

Как сообщает bTV, беженцы хотят быстрее переселиться на базу отдыха. Между тем глава Ямболской области Георгий Чальков заявил, что они будут проживать на этом месте, пока не определят пункты для их размещения. По его словам, в центре люди могут оставаться до 14 дней.