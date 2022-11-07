В Китае предупредили Запад о "невероятном" российском оружии

Китайское издание Baijiahao выпустило материал о российской межконтинентальной баллистической ракете "Ярс". Авторы обратили внимание на её способность поразить любой уголок мира, причём остановить это оружие не сможет ни одна система противоракетной обороны.

"Главная особенность заключена в том, что ракета обладает дальностью стрельбы в 12 тысяч километров. Таким образом, из какой бы точки России её ни запустили, она способна поразить любой уголок мира", — говорится в статье.

Авторы с восхищением отмечают полезную нагрузку "Ярса": общая взрывная мощь ракеты может быть эквивалентна миллиону тонн, пишут они. В материале отдаётся должное ещё одной "невероятной способности" "Ярса": максимальная предельная скорость ракеты достигает 14 Махов. Авторы утверждают, что большинство противоракет не смогут зафиксировать даже её хвостовое пламя.

"Вот насколько она страшна!" — предупреждает газета.