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7 ноября, 01:20

Посол Украины Москаленко запросил у Болгарии 30 видов вооружений

Украинский посол Виталий Москаленко направил Болгарии запрос на поставку 30 видов вооружений. Об этом пишет украинское издание Klymenko Time.

"С самого начала мы просили у Болгарии различные виды вооружений. В предоставленном в Минобороны списке мы отметили более 30 наименований, в частности самые необходимые сейчас средства ПВО", — сказал дипломат.

Киев запросил у Запада больше ПВО

Киев запросил у Запада больше ПВО

Москаленко отметил, что бойцам ВСУ срочно требуются средства ПВО, снаряды, артиллерия, самолёты Су-25 и МиГ-29, вертолёты. Киев запросил также у Болгарии системы С-300.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон выделит Киеву новый пакет помощи на 625 миллионов долларов. В него входят дополнительное вооружение и оборудование, включая РСЗО HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехника.

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ТАСС / АР / LIBKOS

Юлия Коновалова

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