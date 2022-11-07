Посол Украины Москаленко запросил у Болгарии 30 видов вооружений
Украинский посол Виталий Москаленко направил Болгарии запрос на поставку 30 видов вооружений. Об этом пишет украинское издание Klymenko Time.
"С самого начала мы просили у Болгарии различные виды вооружений. В предоставленном в Минобороны списке мы отметили более 30 наименований, в частности самые необходимые сейчас средства ПВО", — сказал дипломат.
Москаленко отметил, что бойцам ВСУ срочно требуются средства ПВО, снаряды, артиллерия, самолёты Су-25 и МиГ-29, вертолёты. Киев запросил также у Болгарии системы С-300.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон выделит Киеву новый пакет помощи на 625 миллионов долларов. В него входят дополнительное вооружение и оборудование, включая РСЗО HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехника.
ТАСС / АР / LIBKOS