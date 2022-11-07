Северная Корея имитировала ракетные пуски по авиабазам противника

Недавние массовые ракетные пуски КНДР стали ответом на учения ВВС Южной Кореи и США Vigilant Storm. Часть запусков, произведённых Пхеньяном 2–5 ноября, имитировала удары по авиабазам противника. Об этом говорится в сообщении Генштаба армии КНДР, передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Крупномасштабные объединённые воздушные учения врагов на самом деле являются открытой провокацией, намеренно обостряющей напряжённость в регионе, в частности весьма опасной тренировкой войны яркого агрессивного характера, прямо нацеленной на наше государство", — сказано в заявлении.

Как следует из сообщения, Генштаб северокорейской армии в указанный период провёл ряд военных операций в ответ на совместные учения Южной Кореи и США "с целью демонстрации последовательной и решительной воли к реагированию на серьёзную ситуацию и полной уверенности вооружённых сил КНДР в своей военной мощи". Отмечается, что в первый день ракетные части провинции Пхёнан-Пукто запустили четыре тактические баллистические ракеты, целью которых стал необитаемый остров, для имитации "нанесения удара по авиабазам врагов".

Военные КНДР назвали все последние учения Сеула и Вашингтона "недопустимым и непростительным поведением". В Пхеньяне добавили, что "чем настойчивее провокационное военное бесчинство врагов, тем последовательнее и беспощаднее будут контрмеры" Северной Кореи.

КНДР с конца сентября активно проводит ракетные испытания. 2 ноября Пхеньян за сутки запустил более 20 ракет, одна из которых упала вблизи территориальных вод Южной Кореи. Кроме того, за последние недели был проведён ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений. В КНДР заявляют, что всё это является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения — как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.