Вырастет ли цена на бензин из-за эмбарго на нефть: Экономист дал прогноз

В России ситуация с топливом достаточно стабильная, серьёзных колебаний цен на рынке не ожидается. Как заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, экономист Алексей Зубец, бензин может дорожать только в рамках инфляции. Именно от этого фактора в основном будет зависеть стоимость бензина и дизеля.

"Биржевые колебания цен на бензин и колебания цен на нефть на международном и внутреннем рынках демпфируются в нашей стране механизмами, которые предназначены как раз для того, чтобы не было резких колебаний цен [потребительских] на топливо — дизель и бензин разных марок. Всё будет зависеть от инфляции, — сказал Зубец в интервью радио Sputnik.

Эксперт добавил, что если инфляция будет высокая, можно ожидать и увеличения индикаторов цен на бензин в сторону повышения. Согласно прогнозу Центробанка РФ, в 2023 году инфляция составит до 5-7%, 7,5% — это верхний вариант прогноза. Соответственно, бензин будет находиться в пределах этих колебаний. Серьёзных рывков в сторону повышения цен на бензин не будет, подчеркнул специалист.

Кроме того, в стране производится достаточно нефтепродуктов, чтобы удовлетворить спрос, в том числе со стороны жителей новых регионов России. Зубец призвал не переоценивать объёмы, которые потребуются для снабжения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По его словам, на этих территориях проживают максимум шесть с половиной миллионов человек — это как очень большой город, вроде Санкт-Петербурга, заметил эксперт.

По мнению экономиста, в России достаточно топлива, чтобы обеспечить снабжение автозаправок, в том числе на ещё одной крупной территории. Также Зубец заметил, что скорое введение странами Запада эмбарго на поставки нефти из РФ может привести только к росту предложения на внутреннем рынке.

"Нефтеперерабатывающие заводы будут пытаться и бензин, и солярку, и мазут продать на внутреннем рынке. Так что предложение будет достаточным, и я не вижу перспектив, что у нас в стране возникнет нехватка бензина или дизельного топлива", — заключил эксперт.