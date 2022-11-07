Банковские карты оказались способны разорить своего владельца

Банковские карты, которыми не пользуется владелец, как дебетовые, так и кредитные, могут принести убытки и неприятности, поэтому их нужно вовремя закрывать. Такое предупреждение в беседе с агентством "Прайм" сделал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Эксперт отметил, что держатель кредитной карты должен оплачивать пользование средствами банка, внося плату за годовое обслуживание. Если карту никогда не использовали, оплата всё равно будет списываться — таким образом может накопиться задолженность.

Соловьёв также напомнил, что банковские карты не закрываются автоматически со временем. Владелец должен подать заявление в кредитную организацию, где ранее была выпущена карта. Юрист рекомендует во избежание долгов периодически проверять счета имеющихся банковских карт.