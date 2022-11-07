Татьяна Тарасова рассказала о своём самочувствии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своём состоянии здоровья. Как призналась 75-летняя наставница, чувствует она себя неплохо.

"Чувствую себя неплохо. Со мной всё хорошо, спасибо", — сказала Тарасова в разговоре со "Спорт-Экспрессом".