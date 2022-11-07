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7 ноября, 00:04

Татьяна Тарасова рассказала о своём самочувствии

Татьяна Тарасова сообщила, что чувствует себя неплохо

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своём состоянии здоровья. Как призналась 75-летняя наставница, чувствует она себя неплохо.

Татьяна Тарасова опровергла сообщения о госпитализации

Татьяна Тарасова опровергла сообщения о госпитализации

"Чувствую себя неплохо. Со мной всё хорошо, спасибо", — сказала Тарасова в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

В начале октября Лайф рассказывал, что Тарасову госпитализировали перед началом нового сезона "Ледникового периода". Сообщалось, что в жюри её заменила тренер Елена Чайковская. Позже стало известно, что тренер продолжила участие в съёмках шоу.

Тарасова — о появлении на публике в инвалидной коляске: Я свои фотографии в Сети не смотрю

Тарасова — о появлении на публике в инвалидной коляске: Я свои фотографии в Сети не смотрю

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ТАСС / Станислав Красильников

Иван Косицын

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