Тема передачи Украине оружия расколола политические элиты Швейцарии

Все четыре основные политические партии Швейцарии, у которых различаются взгляды на нейтралитет государства и поддержку Киева, по-разному относятся и к вопросу передачи Украине произведённого в стране оружия. Об этом со ссылкой на ответы местных партий пишет РИА "Новости". Ранее власти Швейцарии в связи с позицией нейтралитета ответили отказом на запрос Германии о реэкспорте на Украину снарядов к зенитным комплексам Gepard.

Лидер крупнейшей партии швейцарского парламента — Демократического союза центра (UDC) — Марко Кьеза заявил, что страна не должна давать разрешения на отправку украинцам произведённого в Швейцарии оружия даже через третьи государства. По его словам, нейтралитет заслуживает доверия только в том случае, если он применим ко всем конфликтам. Кьеза добавил, что "нейтралитет как меню на заказ, или "кооперативный нейтралитет", как его теперь называют, приукрашивая, не работает" и не уважается другими странами.

Социалистическая партия, вторая по количеству депутатов, не ответила на вопросы агентства, однако из четырёх партий именно она заняла самую проукраинскую и проевропейскую позицию. Сопредседатель объединения Маттеа Мейер заявила газете SonntagsZeitung, что Швейцария должна передать Украине замороженные российские активы. Но этой позиции не придерживалось правительство страны. Кроме того, партия выступает за членство Швейцарии в ЕС.

В свою очередь, пресс-секретарь Либерально-радикальной партии (PLR) Флориан Висс полагает, что Швейцария должна разрешить реэкспорт на Украину оружия. Это, по мнению партии, не нарушит нейтралитет страны и будет способствовать безопасности в Европе. Политическая сила является третьей по числу депутатов в швейцарском парламенте. Однако в PLR считают, что нынешнее законодательство не позволит принять это решение, поэтому партия выступает за поправки в законах.

А пресс-секретарь четвёртой основной партии — "Центр" — Томас Хосфстеттер сообщил, что у них пока нет однозначной позиции по этому вопросу, но они собираются принять решение в ближайшее время.