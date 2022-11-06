В Бундестаге призвали изменить схему поставок боеприпасов ВСУ из-за позиции Швейцарии

Председатель Комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман предложила пересмотреть германские цепочки поставок боеприпасов из-за позиции Швейцарии. Последняя ответил отказом на запрос Берлина о реэкспорте на Украину снарядов к зенитным комплексам Gepard.

"Германия больше не может ставить себя в зависимость — как в случае со швейцарскими боеприпасами для ЗСУ Gepard", — сказала DPA Циммерман.

Она возмутилась, что Швейцария отказала Берлину, при том что в ближайшее время может потребоваться покупка боеприпасов на сумму свыше 20 миллиардов евро. Политик пояснила, что такое решение ставит под угрозу безопасность НАТО, ведь если альянс подвергнется нападению, то швейцарские власти могут также отклонить просьбы в поставках оружия.

"Германия должна немедленно пересмотреть, при необходимости изменить или скорректировать соответствующие маршруты доставки при заказе боеприпасов. Надёжность в этой ситуации крайне важна", — подчеркнула Циммерман.

Она напомнила, что сейчас Бундесвер получает из Швейцарии боеприпасы для своей системы ПРО MANTIS, БМП Puma, а также для истребителей Tornado и Eurofighter.