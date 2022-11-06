Гинеколог объяснила причины обострения болезней при беременности

Безусловно, беременность — важное и долгожданное событие для каждой женщины. Но вместе с этим многие будущие мамы с первых дней сталкиваются с целым рядом проблем. Среди них токсикоз, отсутствие аппетита, искажение запахов и прочее. Кроме того, обостряется и ряд других заболеваний. Подробнее об этом Лайфу рассказала врач высшей категории, гинеколог медицинского центра "Андреевские больницы — Неболит" Людмила Бунина.

Токсикоз, тошнота, извращение запахов и прочее — реакция пищеварительной системы на изменение уровня женских гормонов при беременности Фото © Shutterstock

"Буквально с первых недель будущую маму подстерегает токсикоз, тошнота, рвота, извращение запахов, отсутствие аппетита. Так иногда реагирует пищеварительная система на изменение уровня женских гормонов при беременности. Как правило, эта проблема касается тех, у кого уже был гастрит и дискинезия желчевыводящих путей. Тогда врачом назначается поддержка для правильной работы ЖКТ", — сказала врач.

В этот период на прочность испытывается и сосудистая система, продолжила доктор: вены более наполнены, расширены и могут вызвать боль и отёки. В этом случае поможет компрессионный трикотаж и соответствующая лекарственная поддержка.

Во время беременности на прочность испытывается и сосудистая система: вены более наполнены, расширены и могут вызвать боль и отёки Фото © Unsplash

Бунина также порекомендовала скорректировать хронические болезни до наступления беременности, так как в этот период подобрать необходимое лечение, которое не навредило бы малышу, достаточно нелегко. В особенности это касается тех, кто страдает артериальной гипертензией и нарушением сердечных ритмов. То же самое можно сказать и о почках, ведь им приходится очищать значительно больший объём крови и работать на пределе возможностей.

Хронические болезни нужно скорректировать до наступления беременности, так как в этот период подобрать необходимое лечение, которое не навредило бы малышу, нелегко Фото © Shutterstock

"Обострения заболеваний дыхательной системы, имеются в виду риниты, гаймориты, бронхиты, бронхиальная астма, — все эти обострения не происходят от беременности, но состояние слизистой дыхательных путей у беременных способствует длительному течению воспаления, возникновению осложнений. Болезнь, которая проходила за три дня, может во время беременности растянуться до трёх недель. Не пробуем сами лечиться, обязательно советуемся со специалистом", — резюмировала гинеколог.