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6 ноября, 11:35

Москвичей предупредили о снежных зарядах

Синоптик Тишковец пообещал москвичам снежные заряды грядущей ночью

В Москве после полуночи ожидаются снежные заряды, а утром на дорогах появится ледяная корка. Таким прогнозом с РИА "Новости" поделился ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Всё из-за тёплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном. Сейчас он находится в 350 километрах от столицы и по мере продвижения вглубь страны будет толкать широкую полосу фронтальных дождевых облаков. Они будут остывать, вызывая снежные осадки.

"В Подмосковье мокрый снег начнётся с 21 часа в западных районах, а в Москве снежные заряды ожидаются после полуночи, с пиком в 3 часа ночи, и продолжатся до 6 утра. В результате осадков и околонулевой температуры на дорогах столичного региона и соседних областей появится корка льда толщиной 0,5–2 миллиметра. Автомобилистам во избежание ДТП просьба быть осторожными", — предупредил синоптик.

Тишковец добавил, что днём столичный регион ожидает потепление, которое растопит выпавшие осадки и продлится всю следующую неделю.

Синоптик рассказал об аномально тёплой первой декаде ноября

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Ранее Лайф писал, когда москвичам ожидать настоящую зиму. По словам синоптика Поздняковой, снежный покров станет постоянным при отрицательных среднесуточных температурах.

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Агентство городских новостей "Москва" / Пелагия Тихонова

Матвей Шандрыголов

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