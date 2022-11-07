В США сообщили о переговорах советника Байдена с Кремлём

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в течение последних месяцев ведёт конфиденциальные переговоры с помощником президента России Владимиром Ушаковым и секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Об этом со ссылкой на источники пишет Wall Street Journal.

Американская газета утверждает, что целью переговоров было предотвращение эскалации украинского конфликта, в том числе угрозы применения ядерного оружия. Источники WSJ обращают внимание, что стремление Салливана к контактам с Москвой не находит поддержки у других высокопоставленных американских политиков: в текущих условиях они не считают такое взаимодействие продуктивным.

По данным газеты, Салливан также находится в диалоге с Киевом, в рамках которого он призывал украинские власти подать открытый сигнал о готовности к урегулированию с Россией.