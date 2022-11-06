Стали известны детали тайных переговоров Запада по условиям мира между Россией и Украиной

Западные страны ведут внутренние переговоры, обсуждая возможные условия заключения мира между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"В то время как, по словам дипломатов, в частном порядке западные столицы обсуждают возможные условия мира, публично почти все лидеры и высокопоставленные чиновники избегают заявлений, которые могут поставить Украину в рамки", — пишет автор публикации.

В Европе также переживают по поводу любых действий, которые могут рассматриваться как "независимые дипломатические усилия в отношении России". Чиновники считают, что между западными правительствами могут появиться разногласия по вопросу Украины, поэтому их лидеры избегают рассмотрения особо острых вопросов.

По данным издания, США и их союзники не видят в ближайшее время особых перспектив окончания конфликта на Украине за счёт переговоров.