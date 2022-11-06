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Регион
Опубликовано 6 ноября 2022, 16:32
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Стали известны детали тайных переговоров Запада по условиям мира между Россией и Украиной

WSJ: Западные лидеры обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной

Западные страны ведут внутренние переговоры, обсуждая возможные условия заключения мира между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"В то время как, по словам дипломатов, в частном порядке западные столицы обсуждают возможные условия мира, публично почти все лидеры и высокопоставленные чиновники избегают заявлений, которые могут поставить Украину в рамки", — пишет автор публикации.

В Европе также переживают по поводу любых действий, которые могут рассматриваться как "независимые дипломатические усилия в отношении России". Чиновники считают, что между западными правительствами могут появиться разногласия по вопросу Украины, поэтому их лидеры избегают рассмотрения особо острых вопросов.

По данным издания, США и их союзники не видят в ближайшее время особых перспектив окончания конфликта на Украине за счёт переговоров.

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А ранее читатели Daily Mail призвали лишить Украину денег ради переговоров с Россией. Они заявляют, что поддержка Киева гражданами ЕС и США стремительно снижается, и только их власти продолжают снабжать ВСУ оружием.

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Ирина Фальке
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