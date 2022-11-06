Назван способ проверить запас яйцеклеток у женщин

Акушер-гинеколог, репродуктолог Института репродуктивной медицины REMEDI Анна Поварова рассказала "Газете.ру" о том, как женщины могут проверить свой запас яйцеклеток. По её словам, этот показатель отображает антимюллеров гормон.

"Определить его уровень можно с помощью анализа крови из вены — он сдаётся в любой день цикла без подготовки. В каждом возрасте своя норма запаса яйцеклеток, однако этот показатель с годами только снижается. Максимальный уровень АМГ приходится на юный возраст, ближе к менопаузе показатель гормона близится к нулю", — объяснила врач.

По словам медика, на снижение его уровня могут повлиять операции на яичниках, некоторые методы лечения онкологии, лишний вес и курение. При этом увеличить его количество нельзя, из-за чего Поварова советует бережно относиться к репродуктивному здоровью и раз в год посещать гинеколога, сдавая необходимые анализы.