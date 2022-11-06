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6 ноября, 16:26

Назван способ проверить запас яйцеклеток у женщин

Репродуктолог Поварова рассказала женщинам, как проверить запас яйцеклеток

Акушер-гинеколог, репродуктолог Института репродуктивной медицины REMEDI Анна Поварова рассказала "Газете.ру" о том, как женщины могут проверить свой запас яйцеклеток. По её словам, этот показатель отображает антимюллеров гормон.

"Определить его уровень можно с помощью анализа крови из вены — он сдаётся в любой день цикла без подготовки. В каждом возрасте своя норма запаса яйцеклеток, однако этот показатель с годами только снижается. Максимальный уровень АМГ приходится на юный возраст, ближе к менопаузе показатель гормона близится к нулю", объяснила врач.

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По словам медика, на снижение его уровня могут повлиять операции на яичниках, некоторые методы лечения онкологии, лишний вес и курение. При этом увеличить его количество нельзя, из-за чего Поварова советует бережно относиться к репродуктивному здоровью и раз в год посещать гинеколога, сдавая необходимые анализы.

Ранее учёные предупредили об опасности гормональной терапии в период менопаузы. Он не сокращает риск развития хронических заболеваний у женщин, однако увеличивает риск инсульта.

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ТАСС / ZUMA

Матвей Шандрыголов
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