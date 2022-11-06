"Манчестер Юнайтед" проиграл "Астон Вилле", не спас даже Роналду с капитанской повязкой

Капитаном "Манчестер Юнайтед" впервые в сезоне был португальский нападающий Криштиану Роналду. С заветной повязкой он вышел на игру против "Астон Виллы" 15-го тура чемпионата Англии, однако спасти команду от поражения не смог. Матч закончился со счётом 1:3.

В составе проигравшего "Манчестера" были Де Хеа, Диогу Далот, Линделёф, Мартинес, Шоу, Эриксен, Каземиро, ван де Бек, Роналду, Рашфорд, Гарначо. Сам Роналду отметился жёлтой карточкой.

Среди победителей отличились Леон Бейли (7-я минута), Люка Динь (11-я минута) и Джейкоб Рэмзи (49-я минута). Последний на первой добавленной к первому тайму минуте забил мяч в свои же ворота. "Астон Вилла" благодаря такому результату поднялась на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 15 очков в 14 играх. "Манчестер" же стал пятым с 23 очками в 13 матчах.