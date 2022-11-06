Замглавы районной ГИБДД в Дагестане сорвался на машине со скалы и погиб

В Дагестане автомобиль врезался в ограждение на мосту и упал со скалы в реку, водитель погиб. Предположительно, это был замначальника районной ГИБДД Магомедсаид Баркаев, пишет Mash Gor и публикует видео с места трагедии.

В Дагестане автомобиль замначальника районной ГИБДД Магомедсаида Баркаева упал со скалы. Видео © t.me / Mash Gor

Автомобиль лежит на боку посреди неширокой горной реки. Спасатели работают на месте ДТП. Предварительная причина аварии: водитель не справился с управлением. По неподтверждённым данным, пассажиром упавшего авто мог быть начальник ГАИ по Левашинскому району. О его состоянии ничего не известно.