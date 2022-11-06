Кинолог назвала 5 способов помочь собаке пережить уход хозяина из дома

Каждый уход хозяина из дома и последующее одиночество является для собаки трагедией. Спасаясь от стресса, питомец может начать громко лаять, бегать по дому и крушить всё, что ему попадётся. В беседе с "Мослентой" кинолог Екатерина Гимазитдинова рассказала, как научить собаку правильно переживать одиночество.

Прежде всего необходимо убрать все ценные вещи. Для питомца неплохо было бы выделить отдельную комнату, где он сможет играть, размяться или же попить воды. При этом запирать вашего четвероногого друга в клетке не стоит, так как это может усилить чувство тревожности.

Также псу можно дать какие-то бесполезные вещи, которые бы он мог погрызть: на это сгодятся старые вещи, картонные коробки или же обувь. Главное, чтобы на них не было мелких деталей или же шнурков. Не помешает и "белый шум", в роли которого может выступить радио или же спокойная музыка. Перед уходом хозяину нужно активно позаниматься физически вместе с питомцем. Это изрядно утомит его, и он отправится спать. Достаточно будет даже получасовой разминки.