Число жертв крушения самолёта в Танзании достигло 19

Как минимум 19 человек погибли в Танзании в результате крушения пассажирского самолёта, который летел из Дар-эс-Салама в Букобу. Спасатели и местные рыбаки до сих пор работают на месте ЧП, сообщает Би-би-си.

Уточняется, что пилоты сразу после падения смогли связаться с местными властями из кабины. Сейчас премьер-министр Танзании предполагает, что они, скорее всего, не выжили.

"Мы действительно были в шоке. Люди запаниковали, некоторые стали плакать и кричать", — сказал местный корреспондент Би-би-си Абдул Нури, который стал свидетелем катастрофы.

Местные рыбаки рассказали, что прибыли на место происшествия первыми. Стюардесса открыла задний люк, чтобы очевидцы попали на борт и помогли вытащить людей.